Durante la Milano Design Week 2026, il brand ha presentato una capsule e un’installazione ispirate a No Seasons, progetto ideato dal designer tra il 1989 e il 1994. Questa iniziativa fa parte di un tentativo di riprendere l’eredità di Massimo Osti, considerato il padre dello sportswear, e si è svolta nel contesto del Fuori Salone, aperta al pubblico e visibile durante l’evento.

Alla Milano Design Week 2026, Stone Island ha recuperato No Seasons, un progetto concepito dal designer e stilista Massimo Osti tra il 1989 e il 1994, tradotto dal brand in una capsule e in un’installazione aperta al pubblico durante il Fuori Salone. A Capsule Plaza, in via Achille Maiocchi 8, dentro una piscina dismessa trasformata in spazio espositivo è stata raccontata la cifra storica del marchio: esposto nella location, un capospalla declinato in sei tessuti, tutti tinti nello stesso punto di colore, “piombo”. L’allestimento è stato firmato da NM3 e ha adottato un linguaggio coerente con la pratica dello studio, attraverso l’utilizzo di acciaio, taglio laser, piegatura, e assemblaggio a secco.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Riprendere l’eredità di Massimo Osti, padre dello sportswear

FULLReborn after betrayal, she teams with a stranger to destroy the husband who ruined her family

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