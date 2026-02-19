L’amore in versi | Il Postino e l’eredità poetica di Massimo Troisi

Massimo Troisi ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano, e oggi il suo nome torna alla ribalta per il suo ruolo in “Il Postino”. La scelta di dedicare il film a Troisi coincide con il suo compleanno, celebrato senza di lui. La pellicola, ambientata su un’isola del Sud Italia, rivela il talento del regista e attore nel creare un’atmosfera intima e poetica. La scena in cui Troisi legge le poesie di Neruda rimane uno dei momenti più toccanti del suo lavoro. La sua eredità continua a vivere tra le nuove generazioni.

Nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno, il ricordo di Massimo Troisi torna inevitabilmente a uno dei suoi lavori più amati: Il Postino. Era il 1994 quando usciva in sala l'opera-testamento del comico dei sentimenti, che riuscì a portare a termine le riprese, ma non a vedere l'opera conclusa. Proprio in questo film Troisi mise tutto il suo cuore e- del resto- fu sua ferma decisione non realizzarlo " con il cuore di un altro". Basato sul romanzo dello scrittore cileno Antonio Skàrmeta ( " Il postino di Pablo Neruda " del 1986), il riadattamento cinematografico ottenne numerose candidature per importanti premi, tra cui ben cinque agli Oscar vincendo come miglior colonna sonora drammatica, oltre alla vittoria di un Nastro d'Argento, un David e tre BAFTA.