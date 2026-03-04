Lucio e Massimo Osti ‘Cambio’ e poi ’Henna’ | gli album di due geni tra musica e moda

Lucio e Massimo Osti sono due figure che hanno saputo spaziare tra musica e moda, portando avanti progetti come 'Cambio' e 'Henna'. I loro album e le collezioni riflettono un approccio innovativo e sperimentale, unendo elementi artistici diversi. Entrambi hanno lasciato un segno distintivo nel panorama creativo, dimostrando come la contaminazione tra discipline possa generare opere uniche e riconoscibili.

Zanchi Se la creatività è una chiave per potere aprire nuove finestre sul mondo, la contaminazione ne è un presupposto fondamentale. E Lucio Dalla non si è mai tirato indietro quando si è trattato di superare i confini della musica per sperimentare, conoscere, capire e, in definitiva, dare vita a qualcosa di nuovo. Gli stessi presupposti su cui ha costruito la sua esistenza un’altra figura chiave della creatività made in Bo, Massimo Osti, fondatore di Cp Company e Stone Island, che con la sua ricerca e la sua sperimentazione sui vestiti ha portato la moda in un’altra dimensione, aprendo strade che nessuno prima di lui aveva mai pensato potessero essere percorse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

