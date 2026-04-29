Ripetitore spento il sindaco di Genga | Il Comune non può intervenire

Il sindaco di Genga ha dichiarato che il Comune non può intervenire in merito allo spegnimento del ripetitore televisivo nella zona Cerqueto, situazione che ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e il comitato cittadini. La questione è stata sollevata dai residenti e dal comitato, e il primo cittadino ha confermato la posizione dell’amministrazione comunale riguardo alla mancanza di competenze per intervenire sulla questione.

Sulla questione dello spegnimento del ripetitore televisivo in zona Cerqueto, che sta sollevando preoccupazione tra i residenti e il comitato cittadini, interpellato dal Carlino, interviene il sindaco di Genga, Marco Filipponi. La dismissione dell’impianto, gestito da privati e installato quarant’anni fa, rischia di lasciare senza i programmi tv preferiti centinaia di utenze, colpendo in particolare la fascia più anziana della popolazione. Il primo cittadino chiarisce: "Posto che si tratta di emittenti private e canali commerciali, il Comune non ha alcuna possibilità d’intervento per qualsivoglia sostegno in favore delle stesse". Filipponi sottolinea come il tema del digital divide sia stato affrontato prioritariamente con la "cablatura delle frazioni attraverso il progetto Open Fiber, che ha già raggiunto i centri principali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ripetitore spento, il sindaco di Genga: "Il Comune non può intervenire" Notizie correlate Svincolo del Bione, un cittadino scrive al Comune: "Cinque errori grossolani nella progettazione, si può ancora intervenire"Dopo un mese abbondante di utilizzo, sembrano evidenti alcuni errori grossolani nella progettazione del nuovo svincolo del Bione. Semaforo spento a Cisanello, il Comune: "Cavo danneggiato, ripristino da mercoledì"Sul malfunzionamento dell'impianto semaforico a Cisanello (il consigliere Bruni del Pd aveva annunciato un'interrogazione) l'amministrazione comunale... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ripetitore spento, il sindaco di Genga: Il Comune non può intervenire. Ripetitore spento, il sindaco di Genga: Il Comune non può intervenireIl problema non è l’assenza di segnale, ma la modalità di fruizione: Basta cambiare tecnologia di ricezione. ilrestodelcarlino.it Il vecchio ripetitore va in pensione. Un comitato contro la dismissioneC’è stato un tempo in cui per portare il mondo dentro casa servivano un po’ di spirito d’iniziativa e un traliccio d’acciaio piantato tra le rocce. Quarant’anni fa, in zona Cerqueto, i cittadini di Ge ... ilrestodelcarlino.it