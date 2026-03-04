Svincolo del Bione un cittadino scrive al Comune | Cinque errori grossolani nella progettazione si può ancora intervenire

Un cittadino ha scritto al Comune segnalando cinque errori evidenti nella progettazione del nuovo svincolo del Bione. Dopo più di un mese dall’apertura, sono stati osservati problemi che compromettono la funzionalità dell’area. La lettera chiede se sia ancora possibile intervenire per correggere queste criticità e migliorare la situazione. La questione riguarda direttamente chi utilizza quotidianamente lo svincolo.

Dopo un mese abbondante di utilizzo, sembrano evidenti alcuni errori grossolani nella progettazione del nuovo svincolo del Bione. Fortunatamente errori marginali rispetto alla viabilità complessiva e che possono essere corretti con limitati interventi se si interviene adesso che il cantiere è ancora aperto. Ma purtroppo non si vede nessuna azione in questo senso dopo questo primo periodo di apertura, come se nessuno stesse analizzando in modo critico tale opera. Il risultato è che i due flussi di traffico rischiano di collidere prima ancora di raggiungere la rotonda, complice anche lo sfortunato parallelismo con cui le due rampe si intersecano, che rende la visibilità reciproca assai limitata e pericolosa.