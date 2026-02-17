Semaforo spento a Cisanello il Comune | Cavo danneggiato ripristino da mercoledì

Il semaforo a Cisanello si è spento a causa di un cavo danneggiato, e il Comune ha annunciato che i lavori di riparazione inizieranno mercoledì. La rottura ha lasciato il traffico in tilt, creando disagi per i passanti e i mezzi pubblici nella zona. Il problema è stato scoperto ieri pomeriggio durante un controllo di routine, ma le riparazioni richiederanno ancora qualche giorno.

Sul malfunzionamento dell'impianto semaforico a Cisanello (il consigliere Bruni del Pd aveva annunciato un'interrogazione) l'amministrazione comunale fa chiarezza ripercorrendo la vicenda. "Dopo i due incidenti che si sono verificati nella notte e nella prima mattina di venerdì 6 febbraio, l'incrocio tra via Cisanello e via Nenni è stato chiuso al traffico veicolare per le auto provenienti da via Cisanello, in attraversamento di via Nenni. Il provvedimento si era reso necessario a causa del danneggiamento all'impianto semaforico, che rendeva pericoloso l'attraversamento dell'incrocio, senza la regolamentazione semaforica - sottolineano da Palazzo Gambacorti -l'incrocio è rimasto chiuso al traffico fino a mercoledì 11, con ripristino dell'impianto e dell'incrocio da giovedì 12 febbraio.