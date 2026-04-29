Nella Media Vallesina si riaccende la discussione sulla discarica, con la ripresa delle procedure ufficiali. È stata depositata l’istanza per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di un nuovo impianto dedicato ai rifiuti speciali a Poggio San Marcello. La questione, già oggetto di forti contestazioni in passato, torna alla ribalta con questa nuova fase amministrativa.

Il fantasma della discarica torna ad agitare la Media Vallesina. Nonostante le feroci battaglie del passato, l’iter per la realizzazione di un nuovo impianto per rifiuti speciali a Poggio San Marcello è ripartito. La società Nice Srls ha depositato lo scorso 10 marzo l’istanza di provvedimento autorizzatorio unico (Paur), riaccendendo una miccia che sembrava spenta dopo la chiusura della vecchia Cornacchia. Il progetto, rivisto rispetto alla prima stesura, prevede una struttura di 73mila metri quadrati destinata a raccogliere 500mila metri cubi di fanghi industriali, residui chimici e terre da bonifica nell’arco di sette anni. Un’ipotesi che fa tremare il territorio: il sito sorgerebbe a soli 800 metri dalla vecchia discarica, in un’area agricola e paesaggistica già martoriata da anni di pressioni ambientali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripartito l’iter della discarica. Depositata l’istanza autorizzativa

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