Ampliamento discarica iter concluso

Nella giornata di ieri si è concluso l’iter della richiesta di ampliamento di una discarica, con la conclusione della conferenza di servizi. L’evento ha visto coinvolti diversi enti e autorità che hanno valutato le pratiche in corso. Ora si attende la comunicazione ufficiale sulla fase successiva del procedimento.

Confermato che con la conferenza di servizi di ieri si è concluso l’iter relativo alla richiesta di ampliamento della discarica Castellano presentata dall’Ecoelpidiense che, tuttavia, "previe nostre sollecitazioni, ha rivisto i quantitativi annui da gestire per quanto riguarda il trattamento del percolato e ha rinunciato ad alcune deroghe rispetto alle emissioni in fognatura " fa sapere il vicepresidente della Provincia, Giorgio Marcotulli a margine della Conferenza. Novità sostanziali che, tradotte in numeri, significano che le quantità di percolato da trattare non saranno più 300mc giornalieri, ma 240 mc (comunque superiori con la possibilità di lavorare in deroga per 60 giorni all’anno "nei periodi in cui si registrano picchi di materiale che devono essere lavorati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ampliamento discarica, iter concluso Notizie correlate Leggi anche: Don Giussani, verso i Santi: a Milano concluso l’iter per Discarica, sì all’ampliamento. Ruggeri attacca Serfilippi"Ampliamento della discarica di Monteschiantello con il voto favorevole di Luca Serfilippi all’assemblea dei sindaci Ata (Assemblea territoriale... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ampliamento discarica, iter concluso; Biodigestore, assemblea pubblica in vista dell'appuntamento a Roma. Ampliamento discarica, iter conclusoL’Ecoelpidiense riduce i quantitativi annui da gestire sul trattamento del percolato come chiesto dalla Provincia ... ilrestodelcarlino.it Ampliamento della discarica: i paletti dell’amministrazioneL’imminente appuntamento (il 7 ottobre prossimo) con la Conferenza di Servizi sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’ richiesto dalla Ecoelpidiense ha indotto un ‘gruppo di cittadini ... ilrestodelcarlino.it CINGOLI - I dem ricordano che il sindaco «ha detto che avrebbe dato un riscontro favorevole all’ampliamento della discarica solo quando l’Ata di Macerata avrebbe scelto il sito alternativo» - facebook.com facebook