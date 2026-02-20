Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo depositata la documentazione per l’iter ufficiale
Il progetto per l’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo ha fatto un passo avanti, quando è stata depositata la documentazione ufficiale. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare i collegamenti tra l’isola e il mondo, rispondendo alla crescente domanda di voli internazionali. La nuova struttura, prevista nella Sicilia orientale, promette di rafforzare il turismo e l’economia locale. La fase autorizzativa ora si apre, aprendo la strada ai lavori di costruzione. La regione attende con attenzione l’esito di questa procedura.
Milazzo, Merì e Barcellona verso un hub globale: project finance privato, migliaia di posti di lavoro e sistema multimodale nel progetto de “La Sciara Holding LTD & Partners”. Che prova a volare alto In tema di trasporti e infrastrutture si vola alto. Mentre il Governo mantiene il proprio impegno sul Ponte sullo Stretto, c’è chi nella Sicilia orientale punta già i riflettori sul cielo. Tra Milazzo, Merì e Barcellona Pozzo di Gotto, il progetto dell’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo (M.I.A.), provvisoriamente denominato “Giovanni Paolo II”, ha appena compiuto un passo concreto: il 17 febbraio La Sciara Holding LTD & Partners ha depositato tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per avviare formalmente l’iter istruttorio dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Aeroporto di Agrigento, completato il dossier: inviata al Mit tutta la documentazione del progetto
Leggi anche: Troncone (ADR): "È importante continuare a sviluppare l’aeroporto, costruire know-how e rafforzarne la connessione come hub del Mediterraneo"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo: presentata la documentazione finale del Project Finance; Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo, depositata la documentazione per l’iter ufficiale; Milazzo – Barcellona : Depositata la documentazione per il nuovo Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo; Aeroporto Intercontinentale del Tirreno: depositato il progetto da 1,2 miliardi, obiettivo hub globale in Sicilia.
Aeroporto intercontinentale tra Milazzo e Barcellona, depositati gli atti tecnici e amministrativiEntra nella fase formale il progetto del nuovo Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo, previsto nell’area compresa tra Milazzo, Merì e Barcellona ... 98zero.com
Buonasera, uno scalo di 1 ora e 55 minuti all’aeroporto di Istanbul per un volo intercontinentale è sufficiente Viaggerò con la stessa compagnia aerea (Turkish Airlines). Grazie mille a tutti. - facebook.com facebook