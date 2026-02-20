Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo depositata la documentazione per l’iter ufficiale

Il progetto per l’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo ha fatto un passo avanti, quando è stata depositata la documentazione ufficiale. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare i collegamenti tra l’isola e il mondo, rispondendo alla crescente domanda di voli internazionali. La nuova struttura, prevista nella Sicilia orientale, promette di rafforzare il turismo e l’economia locale. La fase autorizzativa ora si apre, aprendo la strada ai lavori di costruzione. La regione attende con attenzione l’esito di questa procedura.

Milazzo, Merì e Barcellona verso un hub globale: project finance privato, migliaia di posti di lavoro e sistema multimodale nel progetto de “La Sciara Holding LTD & Partners”. Che prova a volare alto In tema di trasporti e infrastrutture si vola alto. Mentre il Governo mantiene il proprio impegno sul Ponte sullo Stretto, c’è chi nella Sicilia orientale punta già i riflettori sul cielo. Tra Milazzo, Merì e Barcellona Pozzo di Gotto, il progetto dell’Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo (M.I.A.), provvisoriamente denominato “Giovanni Paolo II”, ha appena compiuto un passo concreto: il 17 febbraio La Sciara Holding LTD & Partners ha depositato tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per avviare formalmente l’iter istruttorio dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Aeroporto di Agrigento, completato il dossier: inviata al Mit tutta la documentazione del progetto

Leggi anche: Troncone (ADR): "È importante continuare a sviluppare l’aeroporto, costruire know-how e rafforzarne la connessione come hub del Mediterraneo"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.