Il Mondiale di motocross 2026 fa tappa a Riola Sardo l’11 e 12 aprile, segnando l’inizio della fase italiana del campionato. Questo evento rappresenta il quarto appuntamento della stagione, che ha già visto gare in Argentina, Andalucia e Svizzera. Il Gran Premio di Sardegna si svolge nel weekend e coinvolge piloti provenienti da diverse nazioni, con una serie di prove che si svolgeranno nel circuito locale.

Il Mondiale motocross 2026 sbarca a Riola Sardo l’11 e 12 aprile. Il Gran Premio di Sardegna segna l’inizio della fase italiana del campionato, quarto atto di una stagione che ha già toccato Argentina, Andalucia e Svizzera. L’appuntamento sardo apre una serie di tre impegni nei confini nazionali. Dopo questo weekend, il circuito si sposterà a Pietramurata per il Gran Premio del Trentino nella settimana successiva, mentre l’ultima tappa italiana avverrà il 21 giugno a Montevarchi con il Gran Premio d’Italia. La sfida per il titolo: numeri e posizioni. Nella categoria regina, Lucas Coenen guida la classifica con un bottino di 136 punti. Inseguono da vicino Tom Vialle, fermo a 129 unità, e Jeffrey Herlings, che ne totalizza 124. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale Motocross a Riola Sardo: programma e sfida per il titolo

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