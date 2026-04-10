Il campionato mondiale di MX2 si appresta a tornare in pista con una tappa importante sul tracciato di Riola Sardo, in Italia. Questa gara rappresenta il quarto appuntamento della stagione e vedrà i piloti sfidarsi su un percorso che promette battaglie intense. Tra i protagonisti, il pilota che attualmente guida la classifica punta a consolidare la propria posizione e ad allungare sul diretto inseguitore.

Il campionato mondiale di MX2 si prepara a riprendere l’azione con una tappa fondamentale sul suolo italiano, dove il tracciato di Riola Sardo ospiterà il quarto appuntamento della stagione. Il Gran Premio di Sardegna segna il ritorno in pista dei piloti dopo la pausa dedicata alle festività pasquali, inserendosi in un blocco di gare che vede l’Italia protagonista con una doppietta prima della sosta prevista per il weekend del 24 maggio in Francia. La competizione in Sardegna assume un rilievo strategico per le gerarchie stagionali, data la capacità del circuito di assegnare punti determinanti per la classifica generale. Al momento, il pilota tedesco Laengenfelder guida il gruppo con un distacco di 22 punti rispetto allo spagnolo Farres, che segue a quota 127 punti, mentre Coenen occupa la terza posizione con 124 unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MX2 a Riola Sardo: Laengenfelder punta alla fuga in classifica

MX2, inizia la doppietta italiana con il GP di Sardegna. Laengenfelder vuole la fuga in classificaDopo un fine settimana di riposo, dedicato alle festività pasquali, torna ufficialmente in scena il Mondiale motocross 2026.

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