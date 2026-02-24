Caso Vlahovic l’ultima chiamata della Juve | rinnovo al ribasso o addio estivo

Dusan Vlahovic, il centravanti della Juventus, rischia di lasciare Torino dopo che il club ha proposto un rinnovo con condizioni più basse. La decisione arriva a quattro mesi dalla scadenza del contratto, che lo rendeva il più pagato della Serie A. La trattativa tra il giocatore e la società si riapre in modo inaspettato, creando tensione tra le parti. La situazione potrebbe influenzare il futuro del calciatore e della squadra.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus entra in una fase di fibrillazione totale. A soli quattro mesi dalla scadenza naturale di un contratto che lo ha reso il calciatore più pagato della Serie A, il centravanti serbo e il club bianconero hanno deciso di riaprire un dialogo che sembrava interrotto per sempre. Come rivelato dalle ultime indiscrezioni di Tuttosport, l’entourage del calciatore e la dirigenza della Continassa si incontreranno a breve per un summit decisivo: un tavolo che ripartirà da zero, lontano dalle vecchie ruggini, per esplorare la reale fattibilità di una permanenza a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juve, Ottolini blinda Spalletti e riapre il caso Vlahovic: «Rinnovo? Non è tutto chiuso»La Juventus si prepara al Derby d’Italia con alcuni nodi ancora da sciogliere.

Rinnovo Vlahovic Juve, tutto rinviato a fine stagione: non è ancora detta l’ultima parola ma… Le condizioni per un prolungamentoIl rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è stato posticipato a fine stagione.

Vlahovic vuole restare alla Juventus, ribaltone improvviso in casa bianconeraIl futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Juventus con il centravanti serbo che, nonostante il contratto in scadenza, sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo con la società bianconera. calciomercato.it

Ribaltone Vlahovic, il serbo ha deciso: c’è il sìIl futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il serbo ha ormai deciso il suo futuro e ha comunicato la scelta. I dettagli ... calciomercatonews.com

Prima Vlahovic e adesso Kean sono stati acco­stati al Milan dimen­ti­cando, nel caso di Kean, che la pre­senza di Para­tici (ds sedotto e abban­do­nato da Fur­lani) non è certo un aiuto. Scom­mettiamo che arri­verà un 9 al momento mai entrato nel giro Franco Ordi x.com

Casting Attacco: Chi sarà il nuovo Numero 9 Con il caso Mateta ormai archiviato, il Milan cerca il colpo da novanta per l'estate 2026. Ecco i nomi caldi sul taccuino di Tare: DUSAN VLAHOVIC & MOISE KEAN Allegri li conosce a memoria e si fida ci - facebook.com facebook