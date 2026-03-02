Ultimissime Juve LIVE | ufficiale il rinnovo di McKennie si lavora a quello di Vlahovic

Nelle ultime ore, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di McKennie. La società sta inoltre lavorando alla trattativa per il prolungamento del contratto di Vlahovic. La situazione aggiorna le notizie in tempo reale riguardanti la squadra, con attenzione alle decisioni sui contratti dei giocatori. La giornata si conclude con queste novità che riguardano il mercato interno della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 2 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic Juve, primo incontro per il prolungamento del serbo: c’è apertura! Ecco come è andato il colloquio con il club bianconero. Ore 20.18 – Rinnovo Vlahovic Juve, primo incontro per il prolungamento del serbo: c’è apertura! Ecco come è andato il colloquio con il club bianconero Rinnovo McKennie Juve, ora è anche ufficiale: il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli sul prolungamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

