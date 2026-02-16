Frosinone lavori in Via Aldo Moro | chiusure e divieti di sosta dal 18 al 25 febbraio
A Frosinone, i lavori di riparazione degli allacci condominiali, affidati a una ditta di ACEA Ato 5 S.p.A., causano chiusure e divieti di sosta in Via Aldo Moro dal 18 al 25 febbraio. Durante questo periodo, alcune parti della strada saranno interdette al traffico e i veicoli non potranno sostare nelle zone interessate.
Modifiche alla viabilità per interventi ACEA: rotatoria Matusa II chiusa e divieti di circolazione e sosta su Via Po e Via Aldo Moro, con rimozione forzata dei veicoli irregolari In ragione dei lavori di ripristino degli allacci affidati alla ditta incaricata da ACEA Ato 5 S.p.A., in programma in zona Via Aldo Moro nel tratto compreso tra Via Po e Via Piave, a partire dal 18 febbraio 2026 e fino al termine degli interventi, la Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che dispone temporanee modifiche alla circolazione. Dalle ore 7 del 18 febbraio 2026 fino alle ore 18 del 25 febbraio 2026, è prevista la chiusura della rotatoria Matusa II, uscita direzione Via Palatucci, con viabilità aperta in direzione di Viale Giuseppe Mazzini e Via Aldo Moro per i veicoli provenienti da Via Marittima; obbligo di svolta a destra direzione Via Aldo Moro per i veicoli provenienti da Viale G.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
