Rinnovo Dimarco il piano dell’Inter è chiaro | tutti i dettagli e le cifre della trattativa

L’Inter vuole mantenere in rosa Federico Dimarco anche per la prossima stagione. La società ha avviato i negoziati per il rinnovo e sta lavorando per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Nei prossimi giorni, si aspettano aggiornamenti sui dettagli e le cifre dell’intesa.

Inter News 24 Rinnovo Dimarco, l'Inter vuole trattenere il proprio esterno sinistro: ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le cifre. Federico Dimarco non è solo un calciatore, ma il cuore pulsante dell'Inter di Cristian Chivu. Il suo rendimento nella prima parte di questa stagione è stato semplicemente sontuoso, tanto da proiettarlo tra i primi cinque assist-man dei top campionati europei. Oltre ai numeri, "Dimash" incarna perfettamente l'anima della tifoseria nello spogliatoio, emanando un interismo viscerale da ogni poro. Per queste ragioni, come anticipato dalla redazione de L'Interista, il difensore milanese resterà un sogno proibito per le big europee: la società ha deciso che non ci sono margini per una cessione. Rinnovo Dimarco, il piano dell'Inter è chiaro: tutti i dettagli e le cifre della trattativa Dimarco Inter, una storia nerazzurra infinita: club a lavoro per il rinnovo a vita! Le cifre L'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Federico Dimarco, rafforzando il suo legame con il club.

