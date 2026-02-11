La Corte dei Conti europea boccia l' architettura della Pac | l' intervento di Confagricoltura

La Corte dei Conti europea ha bocciato la nuova Politica Agricola Comune (Pac). La decisione arriva dopo le critiche di Confagricoltura, che già da tempo aveva espresso dubbi sulla sua architettura. La bocciatura potrebbe portare a modifiche e nuove discussioni sul futuro del settore agricolo europeo.

"La Corte dei Conti Ue ha sonoramente bocciato l'impalcatura della nuova Pac, evidenziando le medesime perplessità più volte espresse da Confagricoltura, sfociate nelle manifestazioni di Bruxelles e Strasburgo". E' il Presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca a sottolinearlo, evidenziando le motivazioni espresse dall'istituzione che controlla la gestione delle finanze Ue: "La complessità della prossima programmazione rischia di creare incertezza, ritardare l'erogazione dei fondi e compromettere l'obiettivo di semplificazione. Di fatto significa non raggiungere gli obiettivi stessi della politica agricola comune".

