Pnrr la Corte dei conti boccia il Comune di Napoli | sull'ex Opg gravi ritardi e incongruenze economiche
La Corte dei conti ha bocciato il Comune di Napoli riguardo ai lavori sull'ex Opg nel quadro del Pnrr. Secondo i giudici, ci sono gravi ritardi e incongruenze nel piano economico presentato. L’opera avrebbe dovuto essere consegnata entro il 30 giugno 2026, ma l’avanzamento dei lavori risulta molto indietro rispetto alle scadenze previste. Le osservazioni della Corte evidenziano le criticità nella gestione dei fondi e nei tempi di realizzazione.
L'opera andrebbe consegnata entro il 30 giugno 2026, ma il ritardo è da bollino rosso. I giudici sottolineano anche "incongruenze" nel quadro economico fornito dal Comune di Napoli. L'inchiesta di Fanpage.it aveva mostrato i gravi ritardi dei progetti Pnrr.🔗 Leggi su Fanpage.it
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