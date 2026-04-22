Pnrr la Corte dei conti boccia il Comune di Napoli | sull'ex Opg gravi ritardi e incongruenze economiche

La Corte dei conti ha bocciato il Comune di Napoli riguardo ai lavori sull'ex Opg nel quadro del Pnrr. Secondo i giudici, ci sono gravi ritardi e incongruenze nel piano economico presentato. L’opera avrebbe dovuto essere consegnata entro il 30 giugno 2026, ma l’avanzamento dei lavori risulta molto indietro rispetto alle scadenze previste. Le osservazioni della Corte evidenziano le criticità nella gestione dei fondi e nei tempi di realizzazione.