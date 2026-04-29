Rinascita e natura | Marco Locatelli ad Arona con la sua nuova personale Rest-Art

L'arte come motore per ricominciare e la natura come spazio di riflessione. Venerdì 1 maggio, alle 16, la sede del Laboratorio artistico culturale La Fenice in piazza del Popolo ospita l'inaugurazione di "Rest-Art", la mostra personale di Marco Locatelli. L'esposizione sarà presentata dallo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

“Still Here”: Giacobone apre la sua personale al Meddi Madda Art LabDal 21 febbraio al 7 marzo, la mostra propone tele vibranti e dinamiche in cui il colore e il gesto pittorico diventano strumenti di resistenza e...

Livia si mette ad indagare, mentre Marco è ai ferri corti con sua figlia Marta: succede nel secondo appuntamento con la settima stagione della serieSembra ieri che I Cesaroni sono tornati in onda e invece è passata già una settimana.