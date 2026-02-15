Still Here | Giacobone apre la sua personale al Meddi Madda Art Lab
Sabato 21 febbraio alle 17:00, Mario Giacobone presenta la sua prima mostra personale al Meddi Madda Art Lab di Santa Maria Capua Vetere, portando in esposizione una serie di opere che riflettono le sue recenti sperimentazioni artistiche.
Dal 21 febbraio al 7 marzo, la mostra propone tele vibranti e dinamiche in cui il colore e il gesto pittorico diventano strumenti di resistenza e presenza nel presente Sabato 21 febbraio, alle ore 17:00, Meddi Madda Art Lab di Santa Maria Capua Vetere inaugura "Still Here", la mostra personale di Mario Giacobone. L'esposizione offre una selezione di opere dedicate a figure dell'immaginario collettivo contemporaneo, rilegate attraverso un linguaggio pittorico energico e immediato. I lavori di Giacobone si distinguono per i colori intensi, i contrasti marcati e le pennellate dinamiche che trasformano i volti in presenze vive e pulsanti.
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Still Here, il 21 febbraio inaugurazione della mostra di Mario Giacobone. Appuntamento al Meddi Madda Art lab11:05:41 Sabato 21 Febbraio alle ore 17:00, presso Meddi Madda Art lab a S. Maria Capua Vetere, si inaugura la mostra personale di Mario Giacobone, dal titolo Still Here. La mostra presenta una seri ...
