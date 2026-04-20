Livia inizia un'indagine, mentre Marco si trova in tensione con sua figlia Marta: questa la trama del secondo episodio della nuova stagione della serie. La serie, tornata in onda dopo una lunga pausa di dodici anni, è stata trasmessa per la prima volta lunedì scorso e questa sera, 20 aprile, viene proposta la seconda puntata su Canale 5 in prima serata.

S embra ieri che I Cesaroni sono tornati in onda e invece è passata già una settimana. Dopo il debutto di lunedì scorso, oggi, lunedì 20 aprile, su Canale 5 in prima serata va in onda la seconda puntata della settima stagione, che ha preso il via a distanza di dodici anni dalla sesta. L’orario annunciato è quello solito, delle 21:20, ma anche la seconda puntata della serie difficilmente inizierà prima delle 22:00, perché La Ruota della fortuna si allunga sempre di mezz’ora abbondante rispetto alla fine prevista. “I Cesaroni – Il ritorno”: Claudio Amendola svela le novità (e i problemi) della “Bottiglieria” X Leggi anche › L’attesa è finita: stasera su Canale 5 tornano “I Cesaroni”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Livia si mette ad indagare, mentre Marco è ai ferri corti con sua figlia Marta: succede nel secondo appuntamento con la settima stagione della serie

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