Dopo l’ufficializzazione della corsa alle comunali del 24 e 25 maggio, emergono i dettagli sull’identità di "Rinasce Italia", la terza lista che sostiene il candidato sindaco Marco Binci. Il progetto non nasce solo come cartello elettorale locale, ma come un movimento di centro che affonda le sue radici nei valori repubblicani. "Il simbolo scelto, infatti, richiama esplicitamente il 1946, anno della nascita della Repubblica Italiana, per simboleggiare una volontà di rinascita che parta da Senigallia per guardare oltre i confini cittadini e oltre la scadenza amministrativa del 2026 – spiegano alcuni candidati - L’ambizione dichiarata è quella...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Rinasce Italia’: "Un movimento che si richiama alla Repubblica"

Notizie correlate

Meloni: “Askatasuna è un gruppo che incita alla violenza, non si tratta di un movimento politico**Giorgia Meloni in "Dritto e Rovescio": "Askatasuna è un gruppo che incita alla violenza, non si tratta di un movimento politico"** A un paio di...

Il Consiglio supremo richiama l'articolo 11: l'Italia non partecipa alla guerra«Per l’insieme di queste ragioni l'Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra , come ha ribadito il Presidente del Consiglio in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: ’Rinasce Italia’: Un movimento che si richiama alla Repubblica; Rinasce Italia: ecco il movimento che sostiene Marco Binci; Terza lista in campo per le elezioni comunali a Senigallia: è Rinasce Italia; Italia – Festa del Movimento Giovanile Salesiano del Sud Italia - ANS.

’Rinasce Italia’: Un movimento che si richiama alla RepubblicaDopo l’ufficializzazione della corsa alle comunali del 24 e 25 maggio, emergono i dettagli sull’identità di Rinasce Italia, la ... ilrestodelcarlino.it

Terza lista in campo per le elezioni comunali a Senigallia: è Rinasce ItaliaCandidato a sindaco il 50enne jesino Marco Binci che ha lo scopo di riportare gli sfiduciati alle urne. Ecco i nomi dei 23 candidati ... centropagina.it

Piazza dell’Unità Italiana cambia volto e rinasce: più verde, più ombra, più spazio per le persone. Un intervento che trasforma una rotonda in una piazza da vivere davvero. - facebook.com facebook