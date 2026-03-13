Il Consiglio supremo richiama l' articolo 11 | l' Italia non partecipa alla guerra

Il Consiglio supremo ha ribadito che l’Italia non prenderà parte alla guerra, richiamando l’articolo 11 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio ha confermato questa posizione durante un intervento in Parlamento, spiegando che, per diverse ragioni, il paese non intende impegnarsi in conflitti armati. La decisione si basa su una precisa interpretazione delle norme costituzionali vigenti.

«Per l’insieme di queste ragioni l'Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento». Lo afferma il documento finale del Consiglio supremo di difesa che si è riunito al Quirinale, dopo aver osservato che «nel pieno rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione, esprime forte preoccupazione per il moltiplicarsi di conflitti, in particolare nell’area mediterranea e nel Medio Oriente, dove sono in gioco nostri interessi strategici vitali. Attacchi a civili, di cui troppo sovente sono vittime bambini come nel caso della strage della scuola di Minab, sono sempre inaccettabili.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

