Meloni | Askatasuna è un gruppo che incita alla violenza non si tratta di un movimento politico

Giorgia Meloni definisce Askatasuna un gruppo che incita alla violenza e non un vero movimento politico. Lo ha detto durante la trasmissione “Dritto e Rovescio”, a pochi giorni dalla manifestazione a Torino, dove ci sono stati atti di inciviltà e scontri. Meloni ha criticato duramente il movimento, sottolineando che non rappresenta valori politici ma azioni violente.

**Giorgia Meloni in “Dritto e Rovescio”: “Askatasuna è un gruppo che incita alla violenza, non si tratta di un movimento politico”** A un paio di giorni di distanza dalla manifestazione di Torino, dove l’inciviltà e la violenza hanno segnato un episodio drammatico, Giorgia Meloni ha lanciato un duro colpo di spettro su Askatasuna, il movimento che ha guidato il corteo in favore della libertà di un gruppo di detenuti dell’area di San Lorenzo. Con tono deciso, nel corso di una puntata di “Dritto e Rovescio” su Rete 4, la presidente del governo ha definito i membri di Askatasuna “nemici dello Stato”, ritenendo che non siano semplicemente un movimento politico, bensì una struttura organizzata per causare danni.🔗 Leggi su Ameve.eu

I sondaggi di opinione mostrano un calo di consensi per Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia.

Argomenti discussi: Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; FdI contro i magistrati dopo gli scontri di Askatasuna: Meloni chiede condanne dure.

Sicurezza, Meloni durissima: Askatasuna nemici dello Stato, rivendicano violenze. Sinistra? Quando citano fascismo sono disperatiGiorgia Meloni è intervenuta nel corso di Dritto e Rovescio, programma di punta della prima serata del giovedì di Rete4, trattando alcuni dei temi più caldi del momento, in particolar modo quelli le ... strettoweb.com

Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it

Le violenze al corteo di Torino per Askatasuna sono diventate l’espediente politico di un pacchetto sicurezza liberticida del Governo. Giorgia Meloni chiede anche alle opposizioni di sottoscrivere un testo unitario con la maggioranza, dopo che per mesi ha lett facebook

Askatasuna, Meloni “Serve chiarezza da parte di tutti” dlvr.it/TQkwss #Sicilia #LiveSicilia x.com