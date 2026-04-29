Rimpasto l' opposizione contesta le nomine | Sagra della poltrona Schifani cambia per non cambiare nulla

Il primo a intervenire è stato Ismaele La Vardera. "Leggo i nomi del rimpasto meditato da mesi e con un travaglio epocale, che quanto meno doveva produrre nomi degni di Churchill - afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente -. Invece abbiamo Caruso, la sconosciuta Ingala e il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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