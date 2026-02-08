Super Bowl i soliti Patriots | da Belichick-Brady a Vrabel-Maye cambia tutto per non cambiare nulla

Questa notte a Santa Clara, i Patriots tornano in campo per la Super Bowl. La squadra di Bill Belichick e Tom Brady si presenta ancora una volta con il solito mix di esperienza e determinazione. Ora, con Mike Vrabel in panchina e Matt Maye come quarterback, il team cerca di ripetere i successi passati senza stravolgere troppo la ricetta vincente. La partita si preannuncia combattuta, con i Patriots pronti a dimostrare che il loro stile non cambia.

Sono cambiati per rimanere gli stessi. Quelli sempre sul pezzo, quelli solidi, implacabili e soprattutto vincenti. I New England Patriots riassaggiano il Super Bowl - in programma stanotte a Santa Clara, diretta su Dazn da mezzanotte e trenta ora italiana - grazie all’asse quarterback-allenatore. Sì, l’avete già sentito questo ritornello, siamo alle solite. Ora i meriti sono soprattutto di Drake Maye e Mike Vrabel. Per una vita, una dinastia di trionfi di football, sono stati di Tom Brady e Bill Belichick. Ora come allora i Pats, la squadra di Boston, sono un manuale di fondamentali di gioco, non si battono mai da soli, cinici, allergici agli effetti speciali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I Patriots si sono qualificati per il Super Bowl battendo i Broncos 10-7 sotto la neve di Denver.

Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60 a Santa Clara.

