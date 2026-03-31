Il 29 agosto 1982, il Papa fu accolto a Rimini da circa 200.000 persone. Allestito un palco di oltre 300 metri quadrati, con un'altezza di 4 metri e una croce bianca di 12 metri. Dopo 44 anni, si torna a parlare del ritorno del pontefice nella stessa città, con indiscrezioni su location e programma.

Dal Meeting alla città, ecco come sarà organizzata la visita del pontefice. Ipotesi elicottero e papamobile, doppio evento e nodo sicurezza per la Messa A 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II, la macchina del Vaticano torna a muoversi per definire l'abbraccio di Leone XIV alla Romagna. Tra ipotesi logistiche al vaglio e il nodo della sicurezza per la maxi-messa, con Dossier RiminiToday scopriamo in anteprima i dettagli del piano e le location favorite per l'evento che segnerà l'estate 2026. Il rito del collare e la lotta al demonio: vi porto dentro agli esorcismi (che in Romagna attirano 50 persone a settimana) Dopo 44 anni da Giovanni Paolo II, il Papa torna a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Dietro le quinte del ritorno del Papa a Rimini 44 anni dopo: le indiscrezioni su location e programma

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