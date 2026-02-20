Rimini il Teatro Galli sfida la normalità con De Filippo | follia
Il Teatro Galli di Rimini ha deciso di sfidare la routine portando in scena un nuovo spettacolo di Eduardo De Filippo. La causa è l’esigenza di proporre un’interpretazione diversa di “Ditegli sempre di sì”, un testo classico rivisitato con un tocco di follia. La rappresentazione, in programma dal 20 febbraio fino a domenica, coinvolge attori e scenografie innovative per sorprendere il pubblico. La città si prepara a vivere un’esperienza teatrale fuori dall’ordinario, che rompe gli schemi tradizionali del palcoscenico locale.
Il Teatro Galli riflette sulla “normalità”: a Rimini l’omaggio a Eduardo De Filippo. Rimini si prepara ad accogliere una nuova interpretazione di “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo al teatro Galli, da oggi, 20 febbraio 2026, fino a domenica. Lo spettacolo, adattato da Domenico Pinelli, offre uno sguardo sulla sottile linea tra follia e sanità mentale, celebrando la memoria del grande drammaturgo a vent’anni dalla sua scomparsa. L’allestimento mira a coniugare la leggerezza della commedia con un’introspezione profonda, offrendo una rilettura fresca e rispettosa della tradizione teatrale.🔗 Leggi su Ameve.eu
