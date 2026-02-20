Rimini il Teatro Galli sfida la normalità con De Filippo | follia

Il Teatro Galli di Rimini ha deciso di sfidare la routine portando in scena un nuovo spettacolo di Eduardo De Filippo. La causa è l’esigenza di proporre un’interpretazione diversa di “Ditegli sempre di sì”, un testo classico rivisitato con un tocco di follia. La rappresentazione, in programma dal 20 febbraio fino a domenica, coinvolge attori e scenografie innovative per sorprendere il pubblico. La città si prepara a vivere un’esperienza teatrale fuori dall’ordinario, che rompe gli schemi tradizionali del palcoscenico locale.

Rimini si prepara ad accogliere una nuova interpretazione di "Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo al teatro Galli, da oggi, 20 febbraio 2026, fino a domenica. Lo spettacolo, adattato da Domenico Pinelli, offre uno sguardo sulla sottile linea tra follia e sanità mentale, celebrando la memoria del grande drammaturgo a vent'anni dalla sua scomparsa. L'allestimento mira a coniugare la leggerezza della commedia con un'introspezione profonda, offrendo una rilettura fresca e rispettosa della tradizione teatrale.

