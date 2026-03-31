L'assessore alla Salute della Regione Marche rifiuta la commissione d'inchiesta sul plasma buttato

L'assessore alla Salute della Regione Marche ha dichiarato di non essere favorevole all'istituzione di una commissione d'inchiesta proposta dall'opposizione, che riguarda presunte irregolarità legate alla gestione del plasma. La decisione è stata comunicata in risposta alle richieste avanzate nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

L'assessore alla salute della Regione Marche Paolo Calcinaro rispinge la proposta dell'opposizione di istituire una commissione d'inchiesta sullo "scandalo sangue". Il Pd: "La sensazione è che nessuno governi la situazione. La maggioranza non scappi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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