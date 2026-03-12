Rigenerazione urbana completati i lavori alla scalinata di via Gurgone a Caltagirone

Sono stati ultimati i lavori di rigenerazione urbana alla scalinata di via Gurgone, nel quartiere Acquanuova di Caltagirone. L'intervento ha riguardato il restauro e il miglioramento della struttura, con l’obiettivo di rendere più accessibile e sicura l’area. La conclusione dei lavori è stata ufficializzata dagli amministratori locali, che hanno chiesto di rispettare i nuovi spazi pubblici.

Sono stati completati i lavori di rigenerazione urbana della scalinata di via Gurgone, nel quartiere Acquanuova di Caltagirone. L'intervento ha avuto un importo complessivo di 445.720 euro, di cui 440.505,85 destinati ai lavori eseguiti, finanziati con fondi statali dedicati alla riqualificazione urbana. Il progetto, promosso dall'assessorato comunale ai Lavori pubblici, ha previsto il recupero dell'area con interventi di riqualificazione architettonica e l'inserimento di elementi decorativi in ceramica realizzati da Giorgio e Ivano Alemanna. La progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dallo Studio Fra, mentre il ruolo di responsabile unico del procedimento è stato affidato al geologo Raffaello Libertini.