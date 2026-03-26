Monreale storie di rifugiati a scuola | gli studenti del plesso Novelli incontrano il Centro Astalli

A Monreale, gli studenti del plesso Veneziano-Novelli hanno partecipato questa mattina a un incontro nel salone della scuola dedicato alle testimonianze sui rifugiati. L'evento è stato organizzato per sensibilizzare gli studenti sul tema dell'accoglienza e dell'assistenza ai migranti, con la presenza del Centro Astalli che ha condiviso le proprie esperienze.

Monreale – Storie di rifugiati alla Veneziano-Novelli. Si è svolto stamattina, nel salone del plesso Novelli, un incontro di testimonianze sul tema dell’accoglienza e della cura dei migranti. Il Progetto “Finestre.Storie di rifugiati”, promosso dal Centro Fondazione Astalli, col patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, cui la scuola monrealese aderisce ormai da diversi anni, è stato indirizzato a tutti gli studenti delle classi terze delle medie. L’iniziativa si propone di creare le basi per una società multiculturale attraverso il contatto diretto con uomini e donne che vivono l’esperienza dell’esilio forzato e della violazione dei diritti umani. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, storie di rifugiati a scuola: gli studenti del plesso Novelli incontrano il Centro Astalli Articoli correlati Performance musicale sui diritti umani: applausi per gli studenti della Veneziano-Novelli di MonrealeNel quadro del progetto Ricerca-Azione per la promozione del benessere a scuola “Le vie della bellezza”, condotto dall’Osservatorio scolastico... La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di... Tutto quello che riguarda Centro Astalli Storie di rifugiati alla Veneziano-NovelliUn incontro di testimonianze sul tema dell'accoglienza e della cura dei migranti MONREALE, 26 marzo – Si è svolto stamattina, nel salone del plesso Novell ... monrealenews.it Rifugiati: Centro Astalli, al via campagna social #traccesolidaliIl Centro Astalli lancia oggi #traccesolidali, una campagna social per la prossima Giornata mondiale del rifugiato che si celebra il 20 giugno. L’invito è a postare entro il 20 giugno su Facebook, ... agensir.it