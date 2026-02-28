Dal lavoro alla legalità al Pirandello nasce un’alleanza per diritti e inclusione

Al teatro Pirandello si è svolto un incontro intitolato “Il lavoro che cura: salute, parità e prevenzione delle discriminazioni nel dialogo tra generazioni”. L’evento si è tenuto nel foyer Pippo Montalbano e ha riunito rappresentanti di diverse realtà per discutere di diritti, inclusione e memoria civile. Durante la sessione sono stati affrontati temi legati a lavoro, salute e discriminazioni senza analisi o interpretazioni.

Confronto tra istituzioni e professioni su salute e parità: firmato un protocollo con la Global Thinking Foundation. C'è stato spazio anche per una visita agli ex uffici di Livatino Un confronto che intreccia lavoro, salute, diritti e memoria civile. Il foyer Pippo Montalbano del teatro Pirandello ha ospitato l'incontro sul tema "Il lavoro che cura: salute, parità e prevenzione delle discriminazioni nel dialogo tra generazioni" che ha acceso i riflettori su un tema che riguarda da vicino il futuro della città: costruire inclusione partendo dalla dignità del lavoro e dalla responsabilità condivisa tra generazioni. In rappresentanza dell'amministrazione comunale hanno partecipato l'assessore alle Pari opportunità e digitalizzazione Marco Vullo e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà.

