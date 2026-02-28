Dal lavoro alla legalità al Pirandello nasce un’alleanza per diritti e inclusione

Al teatro Pirandello si è svolto un incontro intitolato “Il lavoro che cura: salute, parità e prevenzione delle discriminazioni nel dialogo tra generazioni”. L’evento si è tenuto nel foyer Pippo Montalbano e ha riunito rappresentanti di diverse realtà per discutere di diritti, inclusione e memoria civile. Durante la sessione sono stati affrontati temi legati a lavoro, salute e discriminazioni senza analisi o interpretazioni.

Confronto tra istituzioni e professioni su salute e parità: firmato un protocollo con la Global Thinking Foundation. C'è stato spazio anche per una visita agli ex uffici di Livatino Un confronto che intreccia lavoro, salute, diritti e memoria civile. Il foyer Pippo Montalbano del teatro Pirandello ha ospitato l’incontro sul tema “Il lavoro che cura: salute, parità e prevenzione delle discriminazioni nel dialogo tra generazioni” che ha acceso i riflettori su un tema che riguarda da vicino il futuro della città: costruire inclusione partendo dalla dignità del lavoro e dalla responsabilità condivisa tra generazioni. In rappresentanza dell’amministrazione comunale hanno partecipato l’assessore alle Pari opportunità e digitalizzazione Marco Vullo e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un’alleanza per educare alla legalità: "C’è bisogno di esempi credibili""I ragazzi hanno bisogno di esempi credibili, non c’è educazione senza educatori.

Lavoro e diritti negati, 41 segnalazioni in un anno: scatta l'alleanza tra Enti e sindacati a tutela delle donneDiventare madre resta, ancora oggi, il principale ostacolo alla vita lavorativa delle donne nel territorio.

Gionata della Legalità: dalla memoria alla responsabilità civile trascinati dall’esempio di don Pino PuglisiAll'Istituto Alfieri di Asti, studenti, istituzioni e associazioni a confronto su mafie, infiltrazioni economiche e legalità digitale per invitare i giovani al civismo collettivo ... lanuovaprovincia.it

Dalla notte alla luce della legalitàSi è svolto martedì 3 febbraio, presso la chiesa del Sacro Cuore, il primo appuntamento del ciclo di incontri Quanto resta della notte – Itinerario di incontri per provocare la luce, organizzato dal ... faxonline.it

TEATRO | La serata sanremese non ha sottratto spettatori alla commedia di Luigi Pirandello IL SERVIZIO - facebook.com facebook

"Sei personaggi in cerca di autore" di Luigi Pirandello, dal Teatro Valle di Roma con la regia di Luca De Fusco con Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Gianluca Musiu. In onda stasera #28febbraio alle 21.20 su #Rai5 e già su #RaiPlay: x.com