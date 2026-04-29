Riforma Sanità | il rischio di perdere i fondi PNRR e il caos nelle cure

Il ministro della salute ha annunciato una riforma della medicina territoriale, con l’obiettivo di aprire le Case della Comunità entro il 30 giugno. La proposta prevede modifiche alle strutture sanitarie di prossimità, puntando a migliorare l’assistenza sul territorio. Tuttavia, restano alcuni dubbi sulla possibilità di rispettare le scadenze e sui finanziamenti provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

? Cosa sapere Schillaci presenta riforma medicina territoriale per attivare Case della Comunità entro il 30 giugno.. Solo 66 strutture su 1715 pronte rischiano il mancato utilizzo dei fondi PNRR.. Il 23 aprile Schillaci ha presentato in Conferenza delle Regioni la proposta di riforma della Medicina Territoriale, mettendo sotto pressione il sistema sanitario con l’obiettivo di rendere operative le Case della Comunità entro il 30 giugno per non dover restituire i fondi Pnrr all’Europa. Attualmente, i dati Agenas evidenziano un deficit strutturale enorme: solo 66 strutture sono pronte su un totale di 1715 previste. La manovra politica si muove a due mesi dal termine delle scadenze europee, senza aver avviato consultazioni con i professionisti che devono garantire i servizi né con le parti sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma Sanità: il rischio di perdere i fondi PNRR e il caos nelle cure Notizie correlate Sanità Calabria: il rischio PNRR tra cantieri fermi e fondi a rischioLa sanità territoriale calabrese rischia il blocco operativo a causa dell’immobilismo nella realizzazione delle strutture previste dal Pnrr. Riforma Schillaci: il rischio blocco delle cure nelle Case di Comunità? Cosa sapere L'OMCeO Roma contesta il decreto Schillaci che trasforma i medici in dipendenti pubblici. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanità: l’idea di riforma che fa tutti scontenti; Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: le novità per i medici; Medici di famiglia. Scoppia la bagarre sulla Riforma Schillaci. Tra bocciature e aperture ecco le reazioni; Medicina generale, la riforma corre sul doppio binario. Case della Comunità a rischio, il no dei medici di base alla riforma Schillaci: «Così si distrugge il ruolo del medico di famiglia»Chiusura totale di medici e pediatri di base e delle associazioni di categoria alla bozza di riforma della sanità territoriale presentata, giovedì scorso, ... castellinotizie.it Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: cosa cambia per i medici di famigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: cosa cambia per i medici di famiglia ... tg24.sky.it Sanità territoriale, scontro sulla riforma Schillaci: medici e pediatri bocciano il progetto, timori per il futuro delle Case di Comunità #castellinotizie - facebook.com facebook Sanità, l’allarme dalla Puglia: «La riforma è un disastro dei medici di base» x.com