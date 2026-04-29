Riforma Sanità | i pediatri dicono no al nuovo limite di pazienti
I pediatri hanno espresso il loro dissenso rispetto alla proposta di riforma sulla medicina territoriale presentata dal Ministero della salute. In particolare, contestano i nuovi limiti numerici stabiliti per il numero di pazienti di cui un pediatra può occuparsi. La Federazione dei medici pediatrici ha firmato un documento di protesta contro le modifiche proposte nella bozza di legge.
? Cosa sapere La Federazione Medici Pediatri contesta la bozza di riforma Schillaci sulla medicina territoriale.. L'estensione della presa in carico ai 18 anni prevede il tetto di 1.500 pazienti.. Antonio D’Avino, alla guida della Federazione Italiana Medici Pediatri, ha lanciato un allarme contro la bozza di riforma della medicina territoriale presentata dal ministero della Salute sotto la direzione di Schillaci. Il nodo cruciale riguarda l’estensione della presa in carico dei pazienti fino ai 18 anni, una misura che i pediatri accolgono nel merito ma che contestano radicalmente per via delle modalità operative e dei carichi di lavoro previsti dal provvedimento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
I pediatri bocciano la riforma che gli assegna i ragazzi fino ai 18 anni: «Impossibile per noi seguire 1.500 pazienti»La Federazione Italiana Medici Pediatri boccia la riforma della medicina così come è delineata nella bozza del ministero della Salute guidato da...
Sanità privata, presidio all’ODA San Luigi. "Organici e condizioni di lavoro al limite"Presidio stamani davanti all’ODA San Luigi (Centro di Riabilitazione per Disabili) a Firenze Castello.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità; Sanità: Confprofessioni al fianco di medici e pediatri; Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: le novità per i medici; Sanità, la riforma Schillaci: Il nuovo Sistema sanitario nazionale deve basarsi sulla medicina territoriale.
Dal pediatra fino ai 18 anni di età, la proposta nella bozza della riforma SchillaciSeguiti dal pediatra di libera di scelta fino ai 18 anni di età, anzichè gli attuali 14 o 16 in casi particolari. E' la proposta contenuta in una prima bozza articolata del decreto di riforma della Me ... ansa.it
Case della Comunità a rischio, il no dei medici di base alla riforma Schillaci: «Così si distrugge il ruolo del medico di famiglia»Chiusura totale di medici e pediatri di base e delle associazioni di categoria alla bozza di riforma della sanità territoriale presentata, giovedì scorso, ... castellinotizie.it
Sanità territoriale, scontro sulla riforma Schillaci: medici e pediatri bocciano il progetto, timori per il futuro delle Case di Comunità #castellinotizie - facebook.com facebook
Sanità, l’allarme dalla Puglia: «La riforma è un disastro dei medici di base» x.com