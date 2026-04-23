Sanità privata presidio all’ODA San Luigi Organici e condizioni di lavoro al limite

Stamattina si è svolto un presidio davanti all’ODA San Luigi, un centro di riabilitazione per disabili situato a Firenze Castello. Le persone coinvolte hanno manifestato preoccupazioni riguardo agli organici e alle condizioni di lavoro nel centro. La protesta si è svolta in modo pacifico, con alcuni partecipanti che hanno esposto cartelli e parlato con i rappresentanti presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dagli organizzatori.

Presidio stamani davanti all’ODA San Luigi (Centro di Riabilitazione per Disabili) a Firenze Castello. La Fp Cgil denuncia condizioni di lavoro e carenze di organico “insostenibili” e annuncia una serie di iniziative in altre strutture della sanità privata.Secondo il sindacato, il personale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate VIDEO | Sanità privata, in 200 al presidio a Genova: "Contratto scaduto da 13 anni, ora basta"Oltre 200 lavoratori della sanità privata in presidio a Genova davanti al Don Orione. Sanità privata: 2.000 lavoratori liguri con il contratto scaduto da 13 anni, venerdì presidio a GenovaSono oltre duemila i lavoratori della sanità privata in Liguria che attendono il rinnovo del contratto nazionale, caduto ormai da 13 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Rinnovo del contratto e più organici: la sanità privata scende in piazzaPresidio davanti al Centro di Riabilitazione per Disabili Oda San Luigi. Per OSS ed educatori è a rischio la tenuta del sistema e la qualità della vita di lavoratori e utenti se non si interviene subi ... rainews.it Sanità privata e Rsa, presidio sindacati il 13 aprile a TorinoFp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp Piemonte rilanciano la mobilitazione per i lavoratori della sanità privata e delle Rsa in vista dello sciopero nazionale del 17 aprile. (ANSA) ... ansa.it