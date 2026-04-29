Il ministro della giustizia ha deciso di rinviare indefinitamente l’attuazione della riforma dei gip collegiali, prevista originariamente per il 25 agosto. La motivazione ufficiale riguarda la carenza di personale necessario per l’implementazione delle nuove disposizioni. La decisione è stata comunicata attraverso un provvedimento ufficiale, che ha sospeso le misure previste in quella data senza indicare una nuova tempistica.

? Cosa sapere Nordio rinvia a tempo indeterminato la riforma del gip collegiale prevista per il 25 agosto.. Mancano 123 magistrati su 803 previsti per evitare la paralisi dei tribunali italiani.. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato mercoledì, durante un incontro cruciale presso la sede di via Arenula, il rinvio a tempo indeterminato dell’applicazione della norma riguardante il gip collegiale, inizialmente prevista per il 25 agosto prossimo. La decisione, comunicata nel corso del vertice con i rappresentanti della magistratura e degli avvocati, poggia sul principio latino secondo cui nessuno è tenuto a compiere azioni impossibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma gip collegiali: Nordio blocca tutto per mancanza di personale

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