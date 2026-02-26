Ballottaggio e premio di maggioranza | le novità della riforma di legge elettorale del centrodestra

Il centrodestra ha presentato una nuova proposta di legge elettorale, che potrebbe portare a un voto anticipato già nel 2027. La riforma prevede modifiche al sistema di ballottaggio e al premio di maggioranza, suscitando discussioni tra le forze politiche. Le novità introdotte mirano a ridefinire le modalità di assegnazione dei seggi e il funzionamento delle alleanze elettorali.

La maggioranza di centrodestra ha depositato alla Camera e al Senato una proposta di riforma di legge elettorale, con cui potremmo andare al voto alle Politiche del 2027. Ecco le principali novità: premio di governabilita?, un turno di ballottaggio, indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio in sede di presentazione delle liste.

