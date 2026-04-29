Una recente riforma degli istituti tecnici prevede una riduzione di circa 627 ore di lezione in cinque anni, con un taglio complessivo di circa 1.680 cattedre. Questa modifica comporta anche la perdita di circa 576 posti di lavoro tra gli insegnanti, anche se alcuni di questi sono stati coperti dagli insegnanti tecnico-pratici. La decisione interessa diversi istituti e ha suscitato reazioni tra il personale scolastico.

Ben 627 ore di lezione in meno nel quinquennio, un taglio stimato di 1.680 cattedre e una perdita netta di 576 posti di lavoro, solo in parte compensati dagli insegnanti tecnico-pratici. Non sappiamo ancora quanti di questi riguarderanno la nostra provincia, ma è certo che ci saranno. Ma l’elemento più preoccupante è riassumibile in: meno scuola e più impresa". Ivan Di Pierro, segretario provinciale della Flc Cgil, traduce in queste battute la riforma degli istituti tecnici che dovrebbe partire dal prossimo anno scolastico. "I tagli – evidenzia Di Pierro – riguardano le discipline che garantiscono una formazione critica e tecnica come geografia, lingue straniere e grafica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riforma degli istituti tecnici: "Tagliano cattedre e lezioni"

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