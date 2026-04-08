Riforma degli Istituti Tecnici scongiurato il rischio esuberi L’emendamento approvato salva le cattedre nel primo biennio

La riforma degli Istituti Tecnici, prevista per il prossimo anno scolastico, ha subito un cambiamento grazie a un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera. Questo intervento evita licenziamenti e garantisce le cattedre nel primo biennio, prevenendo rischi di esuberi di personale. La decisione interessa direttamente le istituzioni coinvolte e i lavoratori del settore, mantenendo la stabilità delle assunzioni previste.

Mentre l'avvio della riforma degli Istituti Tecnici si avvicina (prevista per l'anno scolastico 20262027), un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera mette in sicurezza migliaia di cattedre e posti di lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma degli istituti tecnici, il Comitato “Precari Uniti per la Scuola” lancia una petizione online contro i tagli alle cattedre e la riduzione degli orari scolasticiIl Comitato Precari Uniti per la Scuola promuove una petizione contro la riforma degli istituti tecnici per evitare tagli e difendere l'offerta...

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Riforma degli Istituti Tecnici, scongiurato il rischio esuberi. L’emendamento (approvato) salva le cattedre nel primo biennioMentre l'avvio della riforma degli Istituti Tecnici si avvicina (prevista per l'anno scolastico 2026/2027), un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera mette in sicurezza miglia ... orizzontescuola.it

Riforma istituti tecnici, cosa cambia dal 2026: nuovi indirizzi, orari e nodi ancora apertiLa domanda gira da settimane tra famiglie, docenti e dirigenti: la riforma degli istituti tecnici è già partita oppure no? La risposta, oggi, è meno semplice di quanto sembri. Sì, la riforma è stata f ... alphabetcity.it

Tagli alle lingue negli istituti tecnici, DILLE lancia l’allarme x.com

Un’assistente scolastica in licei e istituti tecnici della città aveva presentato un titolo di studio mai conseguito - facebook.com facebook