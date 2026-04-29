Riforestazioni ai bordi della A1 Ok del Consiglio all’accordo

Il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente una convenzione con Autostrade per l’Italia per interventi di riforestazione lungo i margini della A1. L’accordo prevede interventi di piantumazione e miglioramenti ambientali nelle zone vicine all’autostrada. La decisione si inserisce nel progetto del Comune di promuovere iniziative di sostenibilità e di mobilità dolce nel territorio. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Somaglia punta sulla sostenibilità e sulla mobilità dolce. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera definitivo a una convenzione con Autostrade per l’Italia che trasformerà il volto delle aree adiacenti all’Autostrada A1. L’accordo prevede il passaggio al Comune di circa 60 mila metri quadrati di terreni situati in prossimità dell’area di servizio Somaglia Ovest, in regime di concessione e di cessione a titolo gratuito, e, su una parte di questi terreni, verrà realizzato un ambizioso progetto di riforestazione. L’obiettivo dichiarato è duplice: recuperare terreni attualmente in disuso e contribuire alla decarbonizzazione, contrastando l’impatto ambientale derivante dal traffico autostradale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riforestazioni ai bordi della A1. Ok del Consiglio all’accordo Notizie correlate Leggi anche: Bordon racconta l’unico precedente dell’Inter in casa del Bodo Glimt: “Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi” Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo"Clima sempre più teso tra i leader dell’Unione Europea e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, finito nel mirino per aver bloccato un maxi...