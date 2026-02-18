Bordon racconta l’unico precedente dell'Inter in casa del Bodo Glimt | Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi

Ivano Bordon ricorda il primo incontro tra BodoGlimt e Inter, avvenuto in condizioni estreme. La partita si giocò su un campo quasi ghiacciato, con neve ai bordi e temperature molto basse. Bordon spiega che il clima cambiò rapidamente, con tre variazioni di tempo in appena trenta minuti. Il viaggio verso la Norvegia e le difficili condizioni del terreno influenzarono il rendimento delle due squadre. Quel match resta impresso come uno dei più duri vissuti nella storia dei confronti europei dell’Inter.