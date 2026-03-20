Ucraina Costa contro Orbán | Un accordo è un accordo Nessuno può ricattare il Consiglio europeo

Il ministro degli Esteri ha criticato pubblicamente il primo ministro ungherese, accusandolo di aver ostacolato un importante pacchetto di aiuti all’Ucraina. La tensione tra i leader dell’Unione Europea e Orbán si è intensificata dopo che quest’ultimo ha deciso di bloccare il finanziamento, portando a confronti diretti e a dichiarazioni ufficiali che ribadiscono la fermezza delle posizioni.

Clima sempre più teso tra i leader dell’Unione Europea e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, finito nel mirino per aver bloccato un maxi pacchetto di aiuti destinati all’Ucraina. Bruxelles accusa il leader di Budapest di aver cambiato posizione per motivi politici interni, nel pieno della campagna elettorale in Ungheria. Il finanziamento, pari a 90 miliardi di euro, era stato approvato all’unanimità lo scorso dicembre dai 27 Stati membri come sostegno fondamentale all’economia e alle forze armate ucraine, provate dalla guerra. Dopo un iniziale via libera, però, Orbán ha posto il veto, scatenando la reazione degli altri leader europei. Durissime le parole del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: “Un accordo è un accordo e tutti devono rispettarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo" Articoli correlati Ucraina, Orban: ‘Zelensky e leader UE d’accordo per continuare la guerra’VIktor Orban scrive su X: “Ieri, i leader di Bruxelles, con @vonderleyen in prima linea, hanno raggiunto un accordo con il Presidente @ZelenskyyUa... Groenlandia, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, convocherà un Consiglio Europeo straordinarioIl presidente del Consiglio Europeo António Costa ha annunciato che in seguito a «consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina Costa contro Orb n Un accordo è... Temi più discussi: Conclusioni a 25 sull'Ucraina, Orban blocca tutto; Orbán continua a bloccare il prestito all'Ucraina, ma l'UE insiste: Prima tranche entro l'inizio di aprile; UE: Orban blocca il prestito all’Ucraina; Rimane bloccato il prestito all’Ucraina: Orban e Fico dicono no. Ucraina, Costa contro Orbán: Un accordo è un accordo. Nessuno può ricattare il Consiglio europeo(LaPresse) Clima sempre più teso tra i leader dell’Unione Europea e il primo ministro ungherese Viktor Orbán, finito nel mirino per aver bloccato ... stream24.ilsole24ore.com Orbán continua a bloccare il prestito all’Ucraina, ma l’UE insiste: Prima tranche entro l’inizio di aprileUngheria e Slovacchia si sfilano sulle conclusioni del vertice UE sul sostegno all'Ucraina. Tiene banco la questione dell'oleodotto Druzhba. Costa sottolinea il comportamento inaccettabile di Orbán, ... eunews.it Consiglio Europeo, Orbán conferma il veto sul prestito all'Ucraina x.com Il livello più alto dalla guerra in Ucraina - facebook.com facebook