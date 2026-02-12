I musei usano copie digitali per proteggere i capolavori come

Sullo sfondo “Lo Sposalizio della Vergine“ il capolavoro di Raffaello del 1504, "è un’opera straordinaria, realizzata su tavola, ma estremamente fragile che non si è mai spostata da Brera se non in due occasioni durante le due Guerre Mondiali quando è stata messa al sicuro. Grazie alla tecnologia brevettata, creiamo edizioni digitali certificate e limitate che permettono ai musei di tenere mostre senza spostare le opere originali, spesso troppo fragili, delicate o preziose". L’organizzazione no profit che dal 2018 porta in giro per il mondo ‘copie’ di opere si chiama “Save the Artistic Heritage“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Capolavori troppo fragili. A farli scoprire nel mondo ci pensano le copie digitali: "E i musei ci ringraziano"

Approfondimenti su Raffaello Sposalizio

All Her Fault è una serie TV disponibile su Sky, introdotta come una delle novità più interessanti di fine 2025.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ciao, è da un po' che seguo il vostro gruppo, leggendo post e commenti e ammirando i vostri capolavori. È da un po' che penso all'acquisto di un forno elettrico che possa cuocere ad alte temperature. Non vorrei però partire dai soliti EffeUno e MacteOvens, al - facebook.com facebook

#Guignard #Fabbri cvd. 125 punti. Footwork troppo semplice, e la canzonetta non ha aiutato. Un vecchio vizio della #FusarPoli che non ascolto’ neppure Tarasova (!) a SLC2002. Sappiamo come andò… #Fugureskating #OlimpiadiInvernali2026 peccato per l x.com