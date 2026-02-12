Capolavori troppo fragili A farli scoprire nel mondo ci pensano le copie digitali | E i musei ci ringraziano

I musei usano copie digitali per proteggere i capolavori come

Sullo sfondo “Lo Sposalizio della Vergine“ il capolavoro di Raffaello del 1504, "è un’opera straordinaria, realizzata su tavola, ma estremamente fragile che non si è mai spostata da Brera se non in due occasioni durante le due Guerre Mondiali quando è stata messa al sicuro. Grazie alla tecnologia brevettata, creiamo edizioni digitali certificate e limitate che permettono ai musei di tenere mostre senza spostare le opere originali, spesso troppo fragili, delicate o preziose". L’organizzazione no profit che dal 2018 porta in giro per il mondo ‘copie’ di opere si chiama “Save the Artistic Heritage“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

