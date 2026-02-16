Atalanta Palladino svela | La Champions ci dà stimoli incredibili Il Borussia Dortmund è forte vogliamo metterli in difficoltà

Palladino ha dichiarato che la presenza dell’Atalanta in Champions League rende la squadra più motivata, soprattutto in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. La gara si avvicina e i giocatori si allenano con entusiasmo, pronti a mettere in difficoltà gli avversari tedeschi, che sono considerati tra i più forti del torneo. I tifosi, intanto, riempiono gli stadi e si preparano a sostenere la squadra in questa notte europea.

Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea card Dal 5 febbraio gli abbonati in Champions e i titolari di Dea card possono prenotare i biglietti per la sfida di ritorno dei playoff. Sorteggi playoff Champions League: Juve Galatasaray, Inter Bodo Glimt e Borussia Dortmund Atalanta Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526. Palladino alla vigilia: «La Champions ci dà stimoli incredibili. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà»