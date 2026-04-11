Rifiuti abbandonati e pericolosi in un piazzare e in un magazzino a Cori

Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali di Cori hanno scoperto un vasto deposito di rifiuti abbandonati in due zone diverse, che coprono complessivamente circa 500 metri quadrati. L’ispezione è stata avviata dopo aver ricevuto segnalazioni di abbandono illecito e ha portato al ritrovamento di materiali urbani e speciali lasciati in modo incontrollato. I rifiuti si trovano all’interno di un magazzino e in un piazzale esterno.

Nei giorni scorsi, i militari del nucleo carabinieri forestale di Cori, a seguito di indagini scaturite da un abbandono di rifiuti, hanno trovato un ingente deposito incontrollato di rifiuti urbani e speciali su due aree distinte d circa 500 mq complessivi (un’area interna a un fabbricato e un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco. Scattano tre denunceCinquanta sacchi con all’interno scarti pericolosi sono stati abbandonati lungo una strada di campagna poco dopo la frazione Fornace, un... Leggi anche: Materiali pericolosi e rifiuti abbandonati nell'area esterna dell'azienda, denunciato il titolare Temi più discussi: Rifiuti pericolosi e sigilli della guardia di finanza: scatta la bonifica a Santa Croce; Barbecue abusivi, rifiuti e sosta selvaggia (bloccata anche l'ambulanza): alla Boscherona una Pasquetta d'inferno; Discariche a cielo aperto. Ordinanze del Comune contro i responsabili; Aversa, rifiuti pericolosi abbandonati in Via del Campo: denuncia del Wwf contro ignoti. Paternò, lotta agli zozzoni: rifiuti pericolosi abbandonati, scattano denunce e sanzioni per 10mila euroOperazione della Polizia Municipale a Paternò: individuato un uomo che abbandonava rifiuti pericolosi grazie alle telecamere. Scattano denunce, maxi sanzioni e scoperti allacci abusivi a luce e acqua. corrieretneo.it Portico di Caserta, rifiuti pericolosi e sversamenti illeciti: arrestato il titolareBlitz dei Carabinieri del Nucleo Forestale nella giornata dell’8 aprile: in manette un 56enne di Marcianise, titolare di un’officina meccanica a Portico di ... napolivillage.com Rifiuti abbandonati su un terreno privato, sequestro e denuncia ad Acquappesa. Nel terreno c'erano anche due carcasse di auto prive di targhe. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/rifiuti-abbandonati-su-un-terreno-privato-sequestro-e-denuncia- - facebook.com facebook Bono e i rifiuti abbandonati fuori dai cestini, la furia del sindaco x.com