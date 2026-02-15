VIDEO| Rifiuti abbandonati a Vaccarizzo piaga insanabile

Un lettore ha segnalato che lungo la strada statale 114, al chilometro 111, ci sono grandi quantità di rifiuti abbandonati, tra cui copertoni, frigoriferi vecchi, scarti industriali e immondizia di ogni tipo. La presenza di questi rifiuti crea un’immagine di incuria e degrado evidente a tutti i passanti. La strada, che collega diverse località, si presenta sporca e lasciata nel completo abbandono da chi si occupa della raccolta dei rifiuti. La situazione si ripresenta da tempo, peggiorando giorno dopo giorno.

“Questo schifo è qui da più di un anno e non c’è verso di fare bonificare la discarica abusiva”, scrive il nostro lettore Spettacolo indecoroso lungo a strada statale 114 all'altezza del chilometro 111. Un nostro lettore segnala cataste di rifiuti di ogni genere, copertoni, frigoriferi fuori uso, scarti industriali e spazzatura varia. “Questo schifo è qui da più di un anno e non c’è verso di fare bonificare la discarica abusiva”, scrive il nostro lettore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Rifiuti abbandonati in strada: scattano multe e sequestri di veicoli | VIDEO L'amministrazione comunale di Teverola ha avviato misure severe contro l'abbandono di rifiuti in strada, includendo multe e sequestri di veicoli. Nuove norme per contrastare la piaga dei veicoli abbandonati: focus in I commissione Questa mattina, la I Commissione del Comune si è riunita per discutere nuove norme contro i veicoli abbandonati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rifiuti abbandonati al porto di Anzio: trasgressori individuati e multati grazie alle telecamere (VIDEO); Abbandono rifiuti a Bitonto: il video diffuso da SANB; Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB; Cumuli di rifiuti abbandonati da giorni sulla strada statale 114, rischi per la salute. VIDEO| Rifiuti abbandonati a Vaccarizzo, piaga insanabileQuesto schifo è qui da più di un anno e non c’è verso di fare bonificare la discarica abusiva, scrive il nostro lettore ... cataniatoday.it Video e fototrappole contro i furbetti dei rifiutiCivitanova Marche, 10 ottobre 2025 – La battaglia contro gli abbandoni selvaggi dei rifiuti e contro le violazioni alle regole della raccolta Porta a Porta si arricchisce di un altro capitolo con ... ilrestodelcarlino.it Parte un piano straordinario di raccolta dei #rifiuti #abbandonati sulle strade provinciali di #SanCipirello, in arrivo anche le #telecamere LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO facebook Tornano le «pulizie di primavera». Al via la raccolta di rifiuti abbandonati lungo 70 chilometri di strade x.com