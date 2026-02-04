Rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche il Comune si attiva | Tornano i controlli e le sanzioni

Da trentotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Riva del Garda ha deciso di intervenire dopo che sono stati trovati rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche del centro storico. Ora tornano i controlli e le sanzioni per chi non rispetta le regole. L’amministrazione vuole ripulire le zone e mantenere il paese più ordinato, anche grazie alla collaborazione della Comunità di valle Alto Garda e Ledro.

Dopo diversi episodi di abbandono di rifiuti nelle isole ecologiche del centro storico di Riva del Garda, il Comune e la Comunità di valle Alto Garda e Ledro si sono attivati per garantire un maggiore decoro del paese.

