A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligenti

A Napoli la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici aumenta, grazie alle isole ecologiche intelligenti. Sono state installate 30 postazioni, dove i cittadini possono smaltire facilmente i Raee. La collaborazione tra Asia ed Erion Weee ha portato a questo risultato, che mira a migliorare la gestione dei rifiuti elettronici in città.

Grazie alla collaborazione tra Asia ed Erion Weee, a Napoli sono state installate 30 isole ecologiche intelligenti dedicate alla raccolta di Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

