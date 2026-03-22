Dal tirocinio all’apprendistato guida INPS per i giovani | tutele contributi e lavori digitali

Da orizzontescuola.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha pubblicato la guida “Insieme per il tuo futuro. Una bussola utile per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro”, disponibile sul Portale giovani dell’Istituto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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