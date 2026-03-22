Dal tirocinio all’apprendistato guida INPS per i giovani | tutele contributi e lavori digitali

L’INPS ha pubblicato la guida “Insieme per il tuo futuro. Una bussola utile per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro”, disponibile sul Portale giovani dell’Istituto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ricongiunzione contributi nella Gestione separata: guida completa dopo l’ultima circolare InpsAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

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Buongiorno. Per quanto riguarda il tirocinio diretto con Unitelma, il tutor deve essere di ruolo da cinque anni o solamente insegnare da cinque anni Qualcuno ha qualche informazione Grazie mille! facebook

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