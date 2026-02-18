Vi ricordate la Zolla di Piacenza a Expo 2015? Demolita senza rimpianti

La Zolla di Piacenza, protagonista di Expo 2015, è stata demolita senza che nessuno si dispiacesse. La decisione deriva dal fatto che la struttura, troppo costosa da mantenere, aveva ormai perso il suo valore simbolico. Ora, al suo posto, si trova un’area vuota, pronta a essere riqualificata con nuovi progetti. In passato, ogni discussione pubblica ruotava intorno alla presenza della città all’esposizione universale di Milano.

Undici anni fa la partecipazione di Piacenza all’Expo 2015, unica provincia con un suo spazio. Ma l’iniziativa non fu tutta rose e fiori. Mentre gli annunci sul proseguimento del “sistema Piacenza” si susseguivano, chi metteva i soldi si sfilò. Trespidi: «Però fu un volano per il territorio» C’è stato un momento in cui si parlava, in ogni momento pubblico, della partecipazione di Piacenza all’Expo di Milano. Era il 2015, undici anni fa e il nostro territorio locale fu l’unico ad avere un proprio spazio. Era tutto un “Expo di qui, Expo di là” .🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

