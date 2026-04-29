Ricordare Sergio Ramelli monito contro ogni violenza

Sergio Ramelli è stato una vittima della violenza politica, ucciso in un'aggressione a causa delle sue convinzioni. La sua morte risale a diversi decenni fa e ha suscitato reazioni di condanna e di dolore. La commemorazione dedicata a lui si svolge ogni anno, ricordando l’episodio e invitando a evitare comportamenti violenti. La vicenda è rimasta al centro di discussioni pubbliche e dibattiti sulla tolleranza.

Sergio Ramelli resta una ferita aperta della violenza politica: il suo ricordo invita al dialogo e al rispetto delle idee.. Il 29 aprile 1975, dopo quarantasette giorni di agonia, moriva Sergio Ramelli, studente milanese e giovanissimo militante del Fronte della Gioventù. Era stato aggredito sotto casa da un commando di estrema sinistra armato di chiavi inglesi: un gesto brutale, sproporzionato, incapace di qualunque giustificazione. La sua “colpa”, come venne definita allora, era stata quella di aver espresso in un tema scolastico una critica all’operato delle Brigate Rosse. Un’opinione, nulla più. Un pensiero scritto da un ragazzo di diciotto anni.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ricordare Sergio Ramelli, monito contro ogni violenza Notizie correlate Foibe e esodo: Rescaldina ricorda il dolore, un monito contro ogni violenza e per l’accoglienza attuale.Rescaldina ha commemorato domenica 15 febbraio il Giorno del Ricordo, onorando le vittime delle foibe, l'esodo dalle terre istriane, fiumane e... Leggi anche: Sergio Ramelli, Sala: "Inaccettabili i saluti romani" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Catanzaro ricorda Sergio Ramelli: commemorazione al Parco della Biodiversità; Intitolazione di un'area pubblica a Sergio Ramelli, FdI all'amministrazione: Accelerare l'iter; Pero un nuovo parco per non dimenticare Sergio Ramelli | il rito. Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): Se l'è cercataÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it Un luogo per ricordare Sergio Ramelli, la proposta di gioventù nazionalePALERMO – In occasione del 51° anniversario della morte di Sergio Ramelli, Gioventù Nazionale Palermo propone di dedicare un luogo della città alla sua memoria. Ramelli, studente milanese di appena di ... livesicilia.it 50 anni fa moriva Sergio Ramelli, un ragazzo di 18 anni aggredito a colpi di chiavi inglesi da militanti di sinistra. Lo hanno colpito per le sue idee, non per le sue azioni. Ricordare Sergio non è un atto di parte: è un dovere civile. È il rispetto dovuto a chi ha pag - facebook.com facebook Oggi ricorre l'anniversario della morte di Sergio #Ramelli, morto a 18 anni il 29 aprile 1975 a seguito dell'aggressione ad opera di alcuni militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. La sua 'colpa' Essere un militante del Fronte del x.com